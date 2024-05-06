Slovak premier heads to Azerbaijan

+ ↺ − 16 px

Slovakia’s Prime Minister Robert Fico has departed for Azerbaijan.

During the visit, PM Fica will meet with Azerbaijan’s President Ilham Aliyev to discuss deepening bilateral relations, with an emphasis on economic cooperation, News.Az reports citing Slovak media.“The meeting will also address options for importing Azerbaijani gas to Slovakia. The Slovak prime minister and the Azerbaijani president will sign a declaration on a strategic partnership between the Slovak Republic and Azerbaijan,” said the press department of the Slovak Government Office.An agreement on cooperation in the field of the defense industry between the Slovak and Azerbaijani defense ministers will also be signed.PM Fico will be accompanied on his visit by a group of entrepreneurs who will hold talks on cooperation between Slovakia and Azerbaijani businesses.The Slovak delegation includes Economy Minister Denisa Sakova, Foreign Minister Juraj Blanar and Defence Minister Robert Kalinak.

News.Az