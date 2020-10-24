Yandex metrika counter

16-year-old Azerbaijani teenager killed in Armenian missile attack

Armenia's war against civilians particularly against children is going on, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, tweeted Saturday.

“As a result of reckless Smerch missile attack to Tartar city of Azerbaijan, 16 years old teenager Ismayilzada Orkhan was killed in the garden of their house. Orkhan was collecting persimmon as it is high season,” Hajiyev wrote.

