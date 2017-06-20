Yandex metrika counter

2000 Armenians flee Karabakh

2000 Armenians flee Karabakh

During the 2016 'April war' 2000 Armenians abandoned the occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan.

UN High Commissioner for Refugees Christophe Birvirt said that Armenians who abandoned Karabakh have been settled in numerous regions of Armenia.

Birvirt added that 573 Armenians (172 families) who flee Karabakh during the 'April war' have returned. 

News.Az


honor Patriotic War martyrs

