2000 Armenians flee Karabakh
20 Jun 2017
22 Jan 2026
- Azerbaijan
During the 2016 'April war' 2000 Armenians abandoned the occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan.
UN High Commissioner for Refugees Christophe Birvirt said that Armenians who abandoned Karabakh have been settled in numerous regions of Armenia.
Birvirt added that 573 Armenians (172 families) who flee Karabakh during the 'April war' have returned.
