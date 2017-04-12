A group of Azerbaijani peacekeepers seen off to Afghanistan

A group of Azerbaijani peacekeepers seen off to Afghanistan

The peacekeeping contingent of the Azerbaijani Armed Forces has been serving under the International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan since November 20, 2002.

A group of 54 Azerbaijani soldiers, who are serving under the NATO-led “Resolute Support” mission launched in Afghanistan from January 2015, were seen off to Afghanistan on a rotating basis, the Azerbaijani Defense Ministry said on April 12.

Currently, 90 Azerbaijani servicemen, 2 medical officers and 2 sappers are participating in the peacekeeping mission in Afghanistan.

