Afghanistan plans to export products to Europe through Azerbaijan

Afghanistan to start cargo transportation to Europe through Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia and Turkey, Report informs citing Afghan media.
The first freight train on Lapis Lazuli international transit corridor will depart soon.
According to the information, firstly, handcrafts and dry fruits will be transported. Later on, Afghanistan will export carpet, healing plants, saffron and other products.
The Afghanistan Chamber of Commerce and Industry said that Lapis Lazuli corridor is the shortest, safest and cheapest route for transportation of products from Afghanistan and Asian countries to Europe.
The agreement on Lapis Lazuli route was signed by Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia and Turkey in November 2017 in Ashgabat.
