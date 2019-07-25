All Azerbaijani judokas reach 1/4 finals as part of EYOF Baku 2019
Azerbaijani judokas continue to compete on the second day of judo competitions as part of the XV Summer European Youth Olympic Festival (EYOF Baku 2019), Trend reports on July 25.
Azerbaijani female judoka Aytaj Gardashkhanli (57 kg) gained a victory over a Finnish judoka in 1/16 finals (10:0) and reached 1/8 finals. Gardashkhanli also gained a victory over UK’s athlete and reached 1/4 finals.
Azerbaijani judoka Metin Rzazade (66 kg) gained a victory over a Georgian athlete in 1/8 finals. Rzazade will compete with Russian athlete Saikhan Shabikhanov in 1/4 finals.
Azerbaijani judoka Vugar Talibov (73 kg) defeated a judoka from Belarus in 1/8 finals. Talibov will compete with a Czech athlete in 1/4 finals.
The XV Summer European Youth Olympic Festival, which is held July 21-27, is taking place at 12 sports facilities.
News.Az