Yandex metrika counter

Anglo-Asian Mining owes $11M to Azerbaijani banks

  • Economics
  • Share
Anglo-Asian Mining owes $11M to Azerbaijani banks

As of June 30, 2017, Anglo-Asian Mining PLC’s debt on loans stood at $30.4 million, according to annual report and accounts.

The company owes $6.2 million to Amsterdam Trade Bank, $6.2 million to Gazprombank, $6.2 million to PASHA Bank, $3.9 million to International Bank of Azerbaijan, $2.6 million to Yapi Kredi Bankasi A.S., $0.5 million to Kapital Bank, $0.5 million to Atlas Copco, APA reports.

Anglo Asian Mining borrowed $3.8 million loan from eth director.

News.Az
 


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      