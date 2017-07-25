Anglo-Asian Mining owes $11M to Azerbaijani banks
As of June 30, 2017, Anglo-Asian Mining PLC’s debt on loans stood at $30.4 million, according to annual report and accounts.
The company owes $6.2 million to Amsterdam Trade Bank, $6.2 million to Gazprombank, $6.2 million to PASHA Bank, $3.9 million to International Bank of Azerbaijan, $2.6 million to Yapi Kredi Bankasi A.S., $0.5 million to Kapital Bank, $0.5 million to Atlas Copco, APA reports.
Anglo Asian Mining borrowed $3.8 million loan from eth director.
