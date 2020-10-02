Yandex metrika counter

Armenian armed forces fire rockets at settlements in Shamkir, Aghdam: Azerbaijani ministry

  • Azerbaijan
  • Share
Armenian armed forces fire rockets at settlements in Shamkir, Aghdam: Azerbaijani ministry

The Armenian armed forces are firing rockets at Sabirkend village in Shamkir district from Armenia’s territory and Guzanli settlement in Aghdam district from the occupied Azerbaijani territories, the Azerbaijani Defense Ministry said on Friday.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      