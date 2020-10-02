Armenian armed forces fire rockets at settlements in Shamkir, Aghdam: Azerbaijani ministry
- 02 Oct 2020 13:19
- 22 Jan 2026 03:37
- 152793
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/armenian-armed-forces-fire-rockets-at-settlements-in-shamkir-aghdam-azerbaijani-ministry Copied
The Armenian armed forces are firing rockets at Sabirkend village in Shamkir district from Armenia’s territory and Guzanli settlement in Aghdam district from the occupied Azerbaijani territories, the Azerbaijani Defense Ministry said on Friday.