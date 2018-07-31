Armenian armed units violated ceasefire 103 times
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire from large-caliber machine guns 103 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages including Berkaber in Ijevan district, Chinari in Berd district and unnamed hills in Noyemberyan and Krasnoselsk districts," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh village in Tartar, Namirli, Shuraabad, Shiklar, Bash Garvand, Javahirli, Seyidli, Yusifjanli, Marzili village in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashagi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar, Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Khojavand and Fuzuli districts," the ministry added.
News.Az