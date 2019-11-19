Yandex metrika counter

Armenian chief military inspector and his two deputies dismissed

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan signed a number of decrees on Monday dismissing military officials.

He dismissed Movses Hakobyan as a chief military inspector, Kamok Kochunts as first deputy chief military inspector and Vachagan Nersisyan as deputy chief military inspector, ARKA reported.

Movses Hakobyan had taken office on May 24, 2018. Earlier, he was the head of the Armenian armed forces'.

honor Patriotic War martyrs

