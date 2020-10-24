Armenian-fired 'Smerch' missile lands in private house garden in Azerbaijan (VIDEO)
24 Oct 2020
A 'Smerch' missile launched by Armenian troops landed in a garden of a private house in Azerbaijan, Assistant to the Azerbaijani President, Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration Hikmet Hajiyev tweeted on Saturday.
"Smerch missile in the garden of private residential house fired by Armenia. Nothing else can prove indiscriminate and targeted shelling of civilians by Armenia. Now: new wave of denalism will start from Armenian side," he wrote.