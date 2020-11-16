Armenian foreign minister resigns
Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan has resigned, announced his spokesperson Naghdalyan, according to Armenian media.
Naghdalyan also posted a photo of the letter addressed to PM Nikol Pashinyan by Mnatsakanyan.
Speaking in parliament, Prime Minister Nikol Pashinyan said on November 16 that it was his decision to dismiss Mnatsakanyan from office.