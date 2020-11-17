Yandex metrika counter

Armenian PM Pashinyan fires deputy foreign minister

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has signed an order to dismiss the country’s deputy foreign minister Shavarsh Kocharyan, according to Armenian media.

Kocharyan had served as Armenia’s deputy foreign minister for 12 years. Kocharyan submitted a letter of resignation following a trilateral statement on Nagorno-Karabakh.


News.Az 

