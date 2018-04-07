Yandex metrika counter

Armenian Prime Minister dismisses nine advisers

In a lead-up to the resignation of the current Armenian government, outgoing Prime Minister Karen Karapetyan today dismissed nine advisers.

The dismissed advisers are Hamlet Hovsepyan, Vram Gyulzadyan, Aleksandr Khachatryan, Edward Nersisyan, Armen Avag Avagyan, Erik Gyulazyan, Arianne Caoili, Samvel Sargsyan and Mher Terteryan, Hetq.am reports.

Karapetyan retains chief advisers Gagik Martirosyan, Gevorg Muradyan, Hayk Davtyan, and advisers Aram Mkhoyan and Gevorg Malkhasyan.

