Armenian separatists continue illegal arms transportation to Azerbaijan’s Karabakh (VIDEO)
Armenian separatists continue to carry out illegal military cargo transportation to the territory of Azerbaijan’s Karabakh, where the Russian peacekeeping contingent is temporarily stationed.
The video shows that, once again, illegal military transportation of Armenian separatists is carried out via the Khankendi-Kyarkijahan-Khalfali road, accompanied by armored vehicles of Russian peacekeepers.
