Armenian soldier dies in occupied Azerbaijani territories
- 06 Nov 2018 16:10
- 22 Jan 2026 03:37
An 18-year-old Armenian soldier died in one of the military units stationed in the occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan, Armenia media reported.
According to information, Aristakes Azatyan sustained a fatal gunshot wound on Tuesday morning in yet unclear circumstances.
An investigation has been launched.
