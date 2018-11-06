Yandex metrika counter

Armenian soldier dies in occupied Azerbaijani territories

An 18-year-old Armenian soldier died in one of the military units stationed in the occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan, Armenia media reported.

According to information, Aristakes Azatyan sustained a fatal gunshot wound on Tuesday morning in yet unclear circumstances.

An investigation has been launched.

