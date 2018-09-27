Armenian soldier dies in occupied Azerbaijani territories
An Armenian soldier died in the occupied Azerbaijani territories, Armenian media reported on Sept. 27.
Reportedly, Soldier Aghasi Mkrtchyan was mortally wounded Wednesday at around 8:10pm.
The soldier died under still undetermined circumstances.
An investigation is underway to find out the details of this incident.
