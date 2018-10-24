Yandex metrika counter

Armenian soldier wounded in Nagorno-Karabakh

The doctors assess the soldier's condition satisfactory

An Armenian soldier was wounded in the occupied Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan. 

Soldier Hayk Sargsyan (born in 1999) received a gun wound from in the daytime on October 23. 

The wounded soldier was hospitalized. The doctors assess his condition satisfactory. 

