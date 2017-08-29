Armenians fire at Azerbaijani positions using grenade launchers

+ ↺ − 16 px

Military units of Armenian armed forces violated ceasefire 134 times throughout the day, using large-caliber machine guns and grenade launchers.

Report was informed in the press service of the Azerbaijani Ministry of Defence (MoD) that Armenian armed forces, located in Berdavan village and on nameless hills in Noyemberyan region, in Berkaber village and on nameless hills in Ijevan region, in Mosesgekh, Chinari, Aygedzor villages and on nameless hills in Berd region and on nameless hills in Krasnoselsk region subjected to fire the positions of the Azerbaijan's Armed Forces located in Kamarli, Gaymagly, Gizilhajili, Bala Jafarli villages of Gazakh region, in Aghdam, Kokhanebi, Munjuglu villages and on nameless hills in Tovuz region and on nameless hills in Gadabay region.

The positions of Azerbaijan’s Armed Forces were also fired from positions of Armenian military units located near the occupied Goyarkh, Chilaburt villages of Terter region, Shuraabad, Taghibeyli, Shikhlar, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Novruzlu, Yusifjanly, Marzili villages of Aghdam region, Kuropatkino village of Khojavend region, Ashaghy Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Ashaghy Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages of Fuzuli region, Nuzgar and Mehdili villages of Jabrayil region, as well as from positions located on nameless hills in Goranboy, Terter, Aghdam, Khojavend, Fuzuli and Jabrayil regions.

