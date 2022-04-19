Armenia’s Pashinyan arrives in Russia
Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan arrived in Russia for a two-day visit on Tuesday, News.Az reports citing Armenian media.
Pashinyan is expected to hold meetings with Russian President Vladimir Putin, Prime Minister Mikhail Mishustin, State Duma Speaker Vyacheslav Volodin and Federation Council Chairperson Valentina Matviyenko.
Pashinyan is accompanied by Deputy Prime Minister Mher Grigoryan, Security Council Secretary Armen Grigoryan, Foreign Minister Ararat Mirzoyan, Minister of Education, Science, Culture and Sport Vahram Dumanyan and other officials.