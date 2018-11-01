Assets of Azerbaijani Armed Forces Relief Fund exceeds 94.5M manats
The Armed Forces Relief Fund was created by a presidential decree on August 17, 2002
As of 1 November 2018, assets of the Azerbaijani Armed Forces Relief Fund totaled more than 94.727 million manats, over $213,577, 13,036 euros, and 5,000 Russian rubles, the Azerbaijani Defense Ministry announced on Thursday.
The Armed Forces Relief Fund was created by a presidential decree on August 17, 2002.
