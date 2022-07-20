Yandex metrika counter

Austrian, Slovak, Czech foreign ministers arrive in Kyiv

Austrian Foreign Minister Alexander Schallenberg arrived in Kyiv on a previously unannounced visit, News.Az reports citing Ukrainian media.

Schallenberg is scheduled to hold a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Kyiv.

Slovak Foreign Minister Ivan Korchok and Czech Foreign Minister Jan Lipavsky also arrived in Ukraine together with Schallenberg.

The ministers will also meet with Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal and Ukrainian Foreign Minister Dmitry Kuleba.


News.Az 

