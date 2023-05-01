Aykhan Hajizada: Peace between Azerbaijan and Armenia is long overdue
01 May 2023
"Peace between Azerbaijan and Armenia based on territorial integrity and sovereignty is long overdue," said Aykhan Hajizada, Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan, on his Twitter account, News.az reports.
Note that Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov and of Armenia Ararat Mirzoyan hold bilateral meeting in Washington.