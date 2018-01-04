Azerbaijan announces volume of oil and gas reserves

+ ↺ − 16 px

As of today, proven and extractable oil-condensate reserve makes up 1.5 billion tonnes, gas reserves – 2,550,000,000,000 cubic meters.

The statement came from First Vice President of the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) Khoshbakht Yusifzade in his article published in ‘Respublika’ newspaper.

According to him, predicted oil reserves are 2 billion tonnes, gas reserves – 3,450,000,000,000 cubic meters: ‘In other words, proven and extractable hydrocarbon reserves are equivalent to 4,050,000,000 tonnes of oil, forecasted hydrocarbon reserves – to 5,450,000,000 tonnes of oil’.

