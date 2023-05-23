Azerbaijan appoints new ambassadors to Ukraine, Kenya
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev on Tuesday signed an order on the appointment of Seymur Mardaliyev as the country’s ambassador to Ukraine, News.Az reports.
Under another presidential order, Elmira Akhundova was recalled from the post of Azerbaijan’s ambassador to Ukraine.
President Ilham Aliyev also signed an order on the appointment of Sultan Hajiyev as Azerbaijan’s ambassador to Kenya.