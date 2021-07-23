Azerbaijan appoints new Chief of General Staff
- 23 Jul 2021 16:30
- 22 Jan 2026 03:37
- 163537
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijan-appoints-new-chief-of-general-staff Copied
President Ilham Aliyev signed an order Friday on the appointment of Lieutenant General Kerim Veliyev as First Deputy Minister of Defense - Chief of the General Staff of the Azerbaijani Army.
Veliyev earlier served as Azerbaijan’s Deputy Minister of Defense – Head of the Main Department for Personnel at the Ministry of Defense.