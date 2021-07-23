Yandex metrika counter

Azerbaijan appoints new Chief of General Staff

Azerbaijan appoints new Chief of General Staff

President Ilham Aliyev signed an order Friday on the appointment of Lieutenant General Kerim Veliyev as First Deputy Minister of Defense - Chief of the General Staff of the Azerbaijani Army.

Veliyev earlier served as Azerbaijan’s Deputy Minister of Defense – Head of the Main Department for Personnel at the Ministry of Defense.


honor Patriotic War martyrs

