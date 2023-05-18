Azerbaijan approves agreement on international road transport with UK
Politics
The Agreement "On international road transport between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" was approved.
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed a relevant law on Thursday, News.Az reports.
The agreement was signed on February 23 in Baku.