Azerbaijan, Armenia have agreed on some border delimitation issues - Kremlin
- 22 Apr 2024 16:29
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
"Baku and Yerevan have agreed on some issues of border delimitation," Kremlin Spokesman Dmitry Peskov noted, News.az reports.
"Armenia and Azerbaijan are continuing negotiations on border delimitation, some issues have already been agreed," the Kremlin Spokesman stessed.
Peskov also spoke about the preparation of a peace agreement between Baku and Yerevan. He noted that Azerbaijan and Armenia are working on a peace agreement, but there are still articles that have not been agreed upon.