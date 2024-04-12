Azerbaijan, Belarus mull areas to advance strategic partnership
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov met with his Belarusian counterpart Sergei Aleinik in Minsk, News.Az reports citing the Azerbaijani Foreign Ministry.
During the meeting, the parties discussed the broad range of issues standing on bilateral agenda and looked at areas to advance strategic partnership between Azerbaijan and Belarus.
The top Azerbaijani diplomat is paying a working visit to Minsk to take part in a meeting of the CIS Council of Foreign Ministers.