Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina sign Declaration on strategic partnership

A “Joint Declaration on the strategic partnership between the Republic of Azerbaijan and Bosnia and Herzegovina” has been signed in Sarajevo.

The document was inked by President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and Chairwoman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina Željka Cvijanović.


