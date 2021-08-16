Azerbaijan continues demining operations in liberated lands
During the mine-clearing operations in Tartar, Aghdam, Fuzuli, Shusha, Gubadli, Jabrayil and Zangilan districts from August 9-14, some 76 anti-personnel and 5 anti-tank mines, as well as 194 unexploded ordnances (UXO) were found and neutralized, Azerbaijan’s Mine Action Agency said on Monday.
As a result, 96 hectares were cleared of mines and UXOs, the agency added.