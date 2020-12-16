Yandex metrika counter

Azerbaijan discloses volume of oil transported via BTC

About 424 million tons of Azerbaijani oil have been transported to Turkey and world markets via Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline so far, said Azerbaijan`s Minister of Energy Parviz Shahbazov.

BTC Co. shareholders are: BP 30.1 percent, AzBTC 25 percent, MOL 8.9 percent (replacing Chevron since April 16 this year), Equinor 8.71 percent, TPAO 6.53 percent, Eni 5 percent, Total 5 percent, Itochu 3.4 percent, Inpex 2.5 percent, ExxonMobil 2.5 percent and ONGC (BTC) Limited. 2.36 percent.


