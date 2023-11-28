Azerbaijan installs hydrometeorological stations in Karabakh and Eastern Zangezur districts
- 28 Nov 2023 10:25
- 10 Jul 2024 17:44
A total of 16 hydrometeorological stations have been installed in Azerbaijan's Karabakh and Eastern Zangezur districts, said Nazim Mahmudov, Head of the National Hydrometeorological Service of the Ministry of Ecology and Natural Resources, News.Az reports.
He made the remarks while speaking at a round table on global climate change.
Mahmudov noted that 64 automatic hydrometeorological stations have been established in Azerbaijan since 2019.