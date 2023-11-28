Yandex metrika counter

Azerbaijan installs hydrometeorological stations in Karabakh and Eastern Zangezur districts

  • Society
  • Share
Azerbaijan installs hydrometeorological stations in Karabakh and Eastern Zangezur districts

A total of 16 hydrometeorological stations have been installed in Azerbaijan's Karabakh and Eastern Zangezur districts, said Nazim Mahmudov, Head of the National Hydrometeorological Service of the Ministry of Ecology and Natural Resources, News.Az reports.

He made the remarks while speaking at a round table on global climate change.

Mahmudov noted that 64 automatic hydrometeorological stations have been established in Azerbaijan since 2019.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      