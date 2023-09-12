Yandex metrika counter

Azerbaijan, Israel explore opportunities for cooperation in agricultural sector

Azerbaijan’s Minister of Economy Mikayil Jabbarov held a meeting with Israel’s Minister of Agriculture and Rural Development Avi Dichter through a video conference, News.Az reports.

During the meeting, the parties explored opportunities for cooperation in the agricultural sector.

“During the video conference with Avi Dichter, Israel's Minister of Agriculture and Rural Development, we discussed the current status and future possibilities for diversifying trade-economic relations. We also explored opportunities for cooperation in the agricultural sector, with a focus on ensuring food safety,” Minister Jabbarov said on X.

