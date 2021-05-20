Azerbaijan, Pakistan discuss issue of launching direct flights
Pakistan and Azerbaijan discussed the issue of launching direct flights.
Pakistan’s Ambassador to Baku Bilal Hayee and Director of the Azerbaijan State Civil Aviation Agency Arif Mammadov held a meeting on Thursday.
“We discussed operational matters regarding direct flights between Pakistan and Azerbaijan,” Ambassador Hayee tweeted.