Azerbaijan, Pakistan discuss possibilities of increasing bilateral trade
An Azerbaijani-Pakistani business forum was held on Thursday via videoconference.
The forum focused on the existing potential and further possibilities of increasing bilateral trade between Azerbaijan and Pakistan.
“Both countries improved in Ease of Doing Business ranking and provide a lot of opportunities for our businessmen,” Azerbaijani Ambassador to Pakistan Ali Alizada tweeted.