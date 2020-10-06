Yandex metrika counter

Azerbaijan says Armenia’s new military-political leadership dealt blows to peace process

After coming to power in 2018, Armenia’s new military-political leadership has dealt heavy blows to the negotiation process on the settlement of the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict, said Azerbaijan’s foreign minister.

Minister Jeyhun Bayramov made the remarks Tuesday during a joint press conference with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu in Baku.

He reminded that Azerbaijan resorted to a new military aggression against Azerbaijani civilians in early July 2020.

The minister praised Turkey’s full support for Azerbaijan in its just cause.


