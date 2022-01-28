Yandex metrika counter

Azerbaijan starts work on nine road construction projects in Karabakh

The work on nine projects to build roads in the liberated Azerbaijani territories has been launched, said Aida Badalova, Adviser to the Minister of Digital Development and Transport.

She made the remarks at a seminar on "Priorities in the field of digital development and transport in Azerbaijan."

Badalova noted that mobilization work on one project is underway.


