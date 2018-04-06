Yandex metrika counter

Azerbaijan, Sudan mull bilateral cooperation

Azerbaijan's Foreign Minister Elmar Mammadyarov meets Sudan State Minister for Foreign Affairs Mohamed Abdulla Idris.

During the meeting, the sides emphasized the successful NAM Baku ministerial and failed bilateral cooperation. The two ministers also touched upon the training of Sudanese young diplomats at ADA University.

 

