Azerbaijan, Sudan mull bilateral cooperation
- 06 Apr 2018 08:58
- 29 Jul 2024 15:03
- 130155
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijan-sudan-mull-bilateral-cooperation Copied
Azerbaijan's Foreign Minister Elmar Mammadyarov meets Sudan State Minister for Foreign Affairs Mohamed Abdulla Idris.
During the meeting, the sides emphasized the successful NAM Baku ministerial and failed bilateral cooperation. The two ministers also touched upon the training of Sudanese young diplomats at ADA University.
News.Az