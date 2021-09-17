Azerbaijan-Ukraine trade amounts to $606 in 2021
The bilateral trade between Azerbaijan and Ukraine made up $606 million in January-August of 2021, according to Ukraine`s State Statistics Committee.
Official figures suggest that exports from Azerbaijan to Ukraine reached $312.4 million, while imports amounted to $293.3 million in the eight months of this year.
Ukraine is Azerbaijan`s second largest trade partner in the CIS after Russia.