Azerbaijan-Ukraine trade amounts to $606 in 2021

The bilateral trade between Azerbaijan and Ukraine made up $606 million in January-August of 2021, according to Ukraine`s State Statistics Committee.

Official figures suggest that exports from Azerbaijan to Ukraine reached $312.4 million, while imports amounted to $293.3 million in the eight months of this year.

Ukraine is Azerbaijan`s second largest trade partner in the CIS after Russia.


News.Az 

