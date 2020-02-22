Yandex metrika counter

Azerbaijan-Ukraine trade made $110 million in January

Import and export operations between Azerbaijan and Ukraine made up nearly $116 million in January of this year, according to Ukraine`s State Statistical Committee, AZERTAC reported.

Official figures suggest that exports from Azerbaijan to Ukraine reached $25.7 million, while imports amounted to $84.3 million last month.


