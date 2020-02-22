Azerbaijan-Ukraine trade made $110 million in January
Import and export operations between Azerbaijan and Ukraine made up nearly $116 million in January of this year, according to Ukraine`s State Statistical Committee, AZERTAC reported.
Official figures suggest that exports from Azerbaijan to Ukraine reached $25.7 million, while imports amounted to $84.3 million last month.
Ukraine is Azerbaijan`s second largest trade partner in the CIS after Russia. The trade between Azerbaijan and Ukraine reached $808 million in 2019.
News.Az