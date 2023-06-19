Azerbaijani aerobic gymnasts win three golds at int’l tournament in Cairo
Azerbaijani aerobic gymnasts have claimed three gold medals at the Pharaoh`s Cup 2023 held in Cairo, Egypt, News.Az reports.
In the senior`s event, mixed pair Vladimir Dolmatov and Madina Mustafayeva, as well as trio Leyla Bejanova, Arzu Aghayeva and Khadija Guliyeva seized a glory of the tournament.
In the junior`s event, trio Dilara Gurbanova, Sara Alikhanli and Sanam Kazimova bagged a gold medal for Azerbaijan.