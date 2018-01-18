Azerbaijani and Armenian Foreign Ministers meet in Krakow
Azerbaijan's Foreign Minister Elmar Mammadyarov is meeting with Armenian FM Edward Nalbandian in Krakow.
The due statement came from spokesman for Azerbaijan's Foreign Ministry Hikmat Hajiyev.
"FM Elmar Mammadyarov is now having meeting w/ @MFAofArmenia E.Nalbandian in Krakow w/participation of OSCE MG Co-Chairs and Personal Rep.of OSCE Chairperson-in-Office. Azerbaijan stands for substantive and logical talks for settlement of Armenia-Azerbaijan NK conflictt," the spokesman said on his Twitter page.
