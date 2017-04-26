Yandex metrika counter

Azerbaijani, Armenian and Russian foreign ministers to meet in Moscow

  • Azerbaijan
  • Share
Azerbaijani, Armenian and Russian foreign ministers to meet in Moscow

Azerbaijani, Armenian and Russian FMs Elmar Mammadyarov, Edward Nalbandyan and Sergei Lavrov will hold a meeting in Moscow on April 28.

Report informs referring to the press service of the Russian Foreign Ministry that at the meeting the ministers will discuss the issues of Nagorno-Karabakh conflict settlement.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      