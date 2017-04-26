Azerbaijani, Armenian and Russian foreign ministers to meet in Moscow
- 26 Apr 2017 10:30
- 29 Jul 2024 15:03
- 121119
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/azerbaijani-armenian-and-russian-foreign-ministers-to-meet-in-moscow Copied
Azerbaijani, Armenian and Russian FMs Elmar Mammadyarov, Edward Nalbandyan and Sergei Lavrov will hold a meeting in Moscow on April 28.
Report informs referring to the press service of the Russian Foreign Ministry that at the meeting the ministers will discuss the issues of Nagorno-Karabakh conflict settlement.
News.Az