Azerbaijani, Armenian FMs may meet in July

Armenian Foreign Minister Edward Nalbandian didn’t rule out a meeting with Azerbaijan’s Foreign Minister Elmar Mammadyarov in July.

“Very likely, the foreign ministers will meet in the near future. The meeting will probably take place in July,” Nalbandian told reporters on Friday, APA reported citing Interfax.  

