Azerbaijani, Armenian prime ministers meet in Georgia

Azerbaijani Prime Minister Ali Asadov and his Armenian counterpart Nikol Pashinyan held a meeting in the Mukhrani district near Tbilisi through the mediation of Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili, News.Az reports.

Details of the negotiations, which lasted several hours, have not been disclosed.

Azerbaijani PM Ali Asadov paid a working visit to Tbilisi to take part in the International Silk Road Forum in Tbilisi.


