Azerbaijani athletes to compete at Silk Road Eurasia Open Wushu Kung Fu Championships
- 21 Nov 2019 17:09
- Sports
Azerbaijani athletes will test their strength at the Silk Road Eurasia Open Wushu Kung Fu Championships to be held in Ankara, Turkey, from November 26 to December 1.
Azerbaijan's hopes will be pinned on 15 athletes.
The championships will bring together nearly 600 athletes.
