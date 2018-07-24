Yandex metrika counter

Azerbaijani becomes champion of English Open Brazilian Jiu Jitsu Tournament

  • Sports
  • Share
Azerbaijani becomes champion of English Open Brazilian Jiu Jitsu Tournament

Azerbaijani became a champion of the English Open Brazilian Jiu Jitsu Tournament.

Huseyn Huseynov won a gold medal after defeating all of his opponents on the English Open Brazilian Jiu-Jitsu Tournament held in London on 25-26 November 2017.

It is remarkable that our compatriot overcame the current European Champion Sam Bentley and became the gold medalist.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      