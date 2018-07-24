Azerbaijani becomes champion of English Open Brazilian Jiu Jitsu Tournament
- 24 Jul 2018 07:10
- 22 Jan 2026 03:37
- 132573
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-becomes-champion-of-english-open-brazilian-jiu-jitsu-tournament Copied
Azerbaijani became a champion of the English Open Brazilian Jiu Jitsu Tournament.
Huseyn Huseynov won a gold medal after defeating all of his opponents on the English Open Brazilian Jiu-Jitsu Tournament held in London on 25-26 November 2017.
It is remarkable that our compatriot overcame the current European Champion Sam Bentley and became the gold medalist.
News.Az