Azerbaijani defense minister visits monument to national leader Heydar Aliyev in Tbilisi

A delegation led by Azerbaijani Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov visited the Heydar Aliyev Park in the center of Tbilisi as part of their official visit.

The delegation laid a wreath at the monument to Azerbaijan’s national leader Heydar Aliyev in the park, the Defense Ministry reported on Tuesday.

