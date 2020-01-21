Azerbaijani defense minister visits monument to national leader Heydar Aliyev in Tbilisi
- 21 Jan 2020 14:21
- 22 Jan 2026 03:37
- 145008
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijani-defense-minister-visits-monument-to-national-leader-heydar-aliyev-in-tbilisi Copied
A delegation led by Azerbaijani Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov visited the Heydar Aliyev Park in the center of Tbilisi as part of their official visit.
The delegation laid a wreath at the monument to Azerbaijan’s national leader Heydar Aliyev in the park, the Defense Ministry reported on Tuesday.
News.Az