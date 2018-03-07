Yandex metrika counter

Azerbaijani female gymnasts take three medals at Riga Spring 2018

Azerbaijani female gymnasts have grabbed three medals at Riga Spring 2018 in Latvia.

Darya Farshbaphshahriyari claimed silver in the ball event and bronze in the hoop event, according to AzerTag.

Farshbaphshahriyari and Arzu Jalilova scooped a bronze medal in the women’s pairs event.

News.Az


