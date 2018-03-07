Azerbaijani female gymnasts take three medals at Riga Spring 2018
Azerbaijani female gymnasts have grabbed three medals at Riga Spring 2018 in Latvia.
Darya Farshbaphshahriyari claimed silver in the ball event and bronze in the hoop event, according to AzerTag.
Farshbaphshahriyari and Arzu Jalilova scooped a bronze medal in the women’s pairs event.
